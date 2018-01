Le nouveau porte-parole de LREM s'excuse après ses tweets insultants datant de 2013

Rayan Nezzar aurait sans doute rêvé meilleurs débuts dans ses nouvelles fonctions. Promu jeudi porte-parole de La République en marche, le professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine a présenté ses excuses vendredi 5 janvier après la révélation par Buzzfeed de nombreux messages insultants publiés sur son compte Twitter alors qu'il était étudiant à l'ENA.

Très heureux d’avoir été désigné porte-parole d’ @enmarchefr avec @LaetitiaAvia et @GabrielAttal ! Nous aurons à coeur de défendre les valeurs de notre mouvement et d’expliquer notre action pic.twitter.com/Jk6WvkOUHd

Le site d'information a ainsi relevé qu'entre 2012 et 2013, le jeune homme avait multiplié les injures envers des journalistes et des responsables politiques. En novembre 2012, il avait ainsi ainsi invité Jean-François Copé à "niquer [sa] mère" car il faisait du "populisme anti-Paris exactement comme Le Pen". La présidente du FN était par ailleurs qualifiée de "pute" dans un autre message datant de la campagne présidentielle de 2012.

Capture d'écran d'un ancien message publié sur Twitter par Rayan Nezzar, nouveau porte-parole de La République en marche. (CAPTURE D'ECRAN / BUZZFEED)

Dans d'autres captures d'écran d'ancien messages, publiées par Le Lab d'Europe 1, le nouveau porte-parole de LREM traite Valérie Pécresse de "pouffiasse", Alain Juppé de "fiotte", la journaliste et polémiste Caroline Fourest d'"épave", ou encore Manuel Valls de "suiviste" qui a "zéro couille".

Dans un autre tweet datant de juin 2013, il qualifie même Bruno Le Maire, désormais ministre de l'Economie et membre de LREM, de "guignol" sans "aucune cohérence".

Le nouveau porte-parole d'@enmarchefr s'appelle @Rayan_Nezzar et grâce aux oeuvres d'@achabus on découvre, ô surprise, que le mec est un gros opportuniste (et accessoirement qu'il manque sérieusement de classe).

Il a commencé à effacer ses tweets, donc n'hésitez pas à RT ! pic.twitter.com/PbyZrdycF9