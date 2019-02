L'enquête pour fraude fiscale contre le député Thierry Solère confiée à un juge d'instruction

Une information judiciaire a été ouverte, vendredi, notamment pour fraude fiscale et trafic d'influence, à l'encontre du député des Hauts-de-Seine ainsi que de six autres personnes et six personnes morales.

Thierry Solère, à l'Assemblée nationale, le 4 juillet 2017. (MARTIN BUREAU / AFP)