Elisabeth Borne, actuelle ministre des Transports, remplace François de Rugy au ministère de la Transition écologique

Elisabeth Borne va remplacer François de Rugy au ministère de la Transition écologique, après la démission de ce dernier. L'Elysée l'a annoncé dans un communiqué, mardi 16 juillet dans la soirée. Elisabeth Borne occupait jusqu'ici le poste de ministre des Transports.

Elisabeth Borne, 58 ans, avait déjà connu le ministère de l'Ecologie pendant un an en tant que directrice de cabinet de la ministre Ségolène Royal, avant de prendre, en 2015, la tête de la RATP. Elle occupait le poste de ministre des Transports depuis le tout premier gouvernement d'Edouard Philippe, en mai 2017.

La nouvelle ministre a réagi à sa nomination sur Twitter.

La confiance que m'accordent le Président de la République et le Premier ministre est un immense honneur. Déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire. Au travail dès demain, avec @brunepoirson et @EmmWargon ! @Min_Ecologie