Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, démissionne "pour se défendre"

Mis en cause par Mediapart, il est notamment accusé d'avoir organisé des dîners luxeux avec de l'argent public quand il était président de l'Assemblée nationale.

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé mardi 16 juillet sur Facebook qu'il démissionne de ses fonctions. "La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d’assumer sereinement et efficacement la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre" a-t-il indiqué. "Dès lors, j’ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin."

>> Suivez les réactions à la démission de François de Rugy en direct.

Le numéro 2 du gouvernement est mis en cause par le site d'investigations Mediapart : les révélations de dîners fastueux, organisés quand il présidait l'Assemblée nationale, de travaux dans son logement de fonction au ministère ou de son appartement près de Nantes, avaient sérieusement fragilisé le ministre, qui s'était défendu tout le week-end sur ces informations en cascade.

Une plainte en diffamation contre Mediapart

"Depuis le début de la semaine dernière, Mediapart m’attaque sur la base de photos volées, de ragots, d’approximations, d’éléments extérieurs à ma fonction", a expliqué dans son message François de Rugy. "La volonté de nuire, de salir, de démolir, ne fait pas de doute." Il a annoncé ensuite avoir déposé mardi matin une plainte en diffamation contre Mediapart.

"Je suis soumis à un feu roulant de questions nouvelles et contraint de parer sans cesse à de nouvelles attaques", a déploré Françoie de Rugy.

"La démission est provoquée par une nouvelle enquête", a réagi Edwy Plenel, fondateur de Mediapart. "Nous avons transmis hier soir de nouvelles questions sur l'utilisation de ses indemnités de mandat quand il était député (...) Nous faisons notre travail au service de l'intérêt général."