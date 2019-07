EN DIRECT. Dans la tourmente, François de Rugy passe sur le gril des députés avant de défendre le projet de loi énergie et climat au Sénat

Ce qu'il faut savoir

"Déterminé" mais affaibli par les révélations de repas fastueux lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale, François de Rugy a une journée bien chargée. Mardi 16 juillet, il défend au Sénat le projet de loi énergie et climat. Mais le numéro deux du gouvernement devra d'abord passer sur le gril des députés lors des questions au gouvernement avant de se rendre au Sénat.

Cette prise de parole survient alors que le ministre s'est défendu tout le week-end après des informations en cascades de Mediapart, photos à l'appui, concernant des dîners de gala organisés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale.

Une prise de parole à haut risque. "Il va se faire défoncer", prophétise un député LREM, cité par l'AFP. Et ce dernier de prévenir : "Lorsqu'on nous demandera d'applaudir à ses réponses, on se planquera". Lors de la réunion hebdomadaire à huis clos des députés LREM, le président de l'Assemblée Richard Ferrand a pourtant rappelé mardi matin la nécessité d'avoir "des faits". "Pas de soutien, mais pas de démontage en règle non plus", selon un député participant, qui constate que "tout le monde attend".

Le soutien affiché de son camp. François de Rugy bénéficie du soutien de l'exécutif. De Belgrade où il était en visite, Emmanuel Macron a dit avoir "demandé au Premier ministre d'apporter toute la clarté" sur cette affaire afin de prendre des décisions sur la base "de faits", estimant que "sinon, ça devient la République de la délation". Mardi, le délégué général de LREM, Stanislas Guérini, a, en écho, pris sa défense en mettant en garde contre le "tribunal médiatique" qui "cloue au pilori" un responsable politique sur "une photo, un article plein de suspicion".

Une loi à présenter. La "petite loi énergie", qui a beaucoup grossi lors de son passage à l'Assemblée, passant de 8 à 55 articles, décrète "l'urgence écologique et climatique" et fixe plusieurs objectifs : la "neutralité carbone" à l'horizon 2050, une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici à 2030, contre 30% précédemment, la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022.