Vrai ou fake Les milliardaires français ont-ils augmenté leur capital de 55%, comme l'affirme le député LFI Adrien Quatennens ?

Le député de La France insoumise Adrien Quatennens, assure que "les milliardaires français sont les plus riches d'Europe" et que leur fortune s'est accrue de 55% "en pleine pandémie". Le classement de Forbes montre que cette hausse est plus importante encore.

"Nous avons en France un véritable paradis des riches sous Emmanuel Macron". Adrien Quatennens accuse. Le député La France insoumise du Nord était l'invité de franceinfo, mardi 1er juin. L'occasion pour lui de cibler l'enrichissement des grandes fortunes du pays en 2020. "On a vu qu'en pleine pandémie (…) les milliardaires de ce pays ont accru leur fortune de 55%, ils sont passés de 230 à 477 milliards de patrimoine", a lancé le coordinateur de La France insoumise, appelant à un nouveau partage des richesses.

Référence au niveau mondial, le classement annuel des fortunes réalisé par le magazine américain Forbes a identifié 42 milliardaires français en 2021, contre 39 l'année précédente. Cette liste sert de référence au niveau mondial, même si sa méthodologie soulève des interrogations. Le magazine ne mesure par exemple qu'une partie des richesses, relève Le Monde.

Une hausse de 68%

L'année 2020 semble avoir été porteuse pour la capitalisation boursière des grandes fortunes : en un an, le patrimoine total des milliardaires français est passé de 304 à 512 milliards de dollars (soit 430 milliards d'euros) selon Forbes. C'est donc une hausse de 68 points et non 55, comme l'affirme Adrien Quatennens. Leur fortune totale en vient même à doubler entre 2020 et le classement en temps réel, actualisé au 1er juin, qui totalise 492 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du produit intérieur brut (PIB) français.

Depuis 2005, ce palmarès est dominé par le patron de LVMH, Bernard Arnault (123 milliards d'euros, selon le dernier classement annuel). Pendant quelques heures, le 24 mai, le magnat du luxe est même devenu l'homme le plus riche du monde, par le jeu de la bourse, devant Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla et SpaceX), et Bill Gates. Viennent ensuite dans le classement français les indétrônables fortunes des familles Bettencourt-Meyers et Pinault. Au total, le top 10 est resté inchangé cette année et tous les milliardaires listés ont vu leur fortune augmenter.

Les nouveaux milliardaires de la pandémie

Parmi les nouveaux listés, propulsés par la crise sanitaire, certains noms attirent l'œil : c'est le cas du Marseillais expatrié aux Etats-Unis Stéphane Bancel, PDG de l'entreprise Moderna Therapeutics, devenu multimilliardaire en l'espace d'une année. Son entreprise est à l'origine d'un vaccin contre le Covid-19 inoculé dans 49 pays, dénombre le New York Times*. La fortune de ce diplômé de Centrale de 48 ans s'élèverait à près de 5 milliards d'euros en juin 2021.

Yves-Loïc Martin, des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific fondés avec son frère Gilles Martin, s'est lui aussi démarqué avec sa 36e place, dans un contexte de multiplication des tests du Covid-19, tandis qu'Olivier Pomel, PDG de la société informatique Datadog, a vu le cours de ses actions s'envoler, le plaçant à la 34e place avec 1,5 milliard d'euros. Les services de surveillance des applications et du cloud proposés aux entreprises par Datadog ont en effet profité du recours généralisé au télétravail. Enfin, François Feuillet, PDG de l'entreprise de camping-cars Trigano, profite d'une envolée des ventes de ces véhicules de loisirs dans le contexte des restrictions sanitaires pour dépasser le milliard d'euros, relate le magazine Capital.

Le Financial Times* rappelle par ailleurs qu'en France, 80% des milliardaires ont hérité de leur fortune. Ce qui place l'Hexagone en tête du classement mondial des actifs hérités, devant l'Allemagne et l'Indonésie.

Les milliardaires les plus riches d'Europe

Qu'en est-il d'ailleurs au niveau européen ? Les Français sont-ils "les plus riches d'Europe", comme l'affirme le député Adrien Quatennens ? Les données du magazine Forbes* lui donnent raison : avec plus de 12 milliards d'euros en moyenne, les fortunes des 42 milliardaires français dominent largement le classement européen, même si les totaux russes et allemands, avec plus d'une centaine de milliardaires, dépassent les valorisations boursières des Français.

Au niveau mondial, la somme des actifs des 20 personnes les plus riches aurait bondi de 62 points en un an, toujours selon Forbes*. La pandémie a eu un effet d'accélérateur, particulièrement pour les entrepreneurs de la tech, de la santé et des secteurs industriels, analyse le Financial Times*. De quoi susciter l'ire de l'organisation caritative Oxfam : "Les richesses accumulées par les 10 milliardaires les plus riches du monde depuis le début de la crise seraient amplement suffisantes pour éviter que quiconque sur notre planète ne sombre dans la pauvreté à cause du virus et pour financer le vaccin contre la Covid-19 pour toutes et tous", tranche un rapport (PDF) de janvier 2021 sur "le virus des inégalités".

* Ces liens renvoient vers des articles en anglais.