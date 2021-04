Fortune : quatre Français deviennent milliardaires et font leur entrée dans le classement Forbes

Quatre Français ont fait leur entrée dans le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Le journaliste David Boéri apporte des précisions sur le plateau du 19/20, mardi 6 avril.

Certains Français sont devenus très riches en pleine crise du Covid-19. Quatre d'entre eux ont même fait leur entrée dans le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Ils le sont devenus grâce à "quatre produits et services qui sont devenus indispensables en 2020", explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20, mardi 6 avril. Ainsi, le créateur et PDG de Moderna, Stéphane Bancel, arrive directement à la 23e place avec une fortune désormais estimée à 3,5 milliards d'euros, suite au succès du vaccin contre le Covid-19.



1,5 milliard d'euros pour le propriétaire du leader des camping-cars

"Yves-Loïc Martin, c'est la multiplication des tests qui a fait son succès. 1,4 milliard d'euros, c'est la valeur de ses parts dans le laboratoire d'analyses Eurofins", ajoute David Boéri. Plus surprenant encore, François Feuillet, principal propriétaire de Trigano, le leadeur européen du secteur des camping-cars, se retrouve à la tête d'1,5 milliard d'euros. Le camping-car est en effet devenu "une alternative à la fermeture des frontières et des lieux de loisirs, pour partir coûte que coûte en vacances", précise le journaliste. Enfin, la fortune d'Olivier Pomel, qui détient une partie de la société Datadog, une entreprise de sécurité informatique, s'élève elle aussi à 1,5 milliard d'euros.

