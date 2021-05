Le Français Bernard Arnault a été pendant quelques heures l'homme le plus riche du monde

Le Français Bernard Arnault a brièvement pris lundi 24 mai la tête du classement Forbes (lien en anglais) des plus grosses fortunes mondiales, avant de repasser derrière l'Américain Jeff Bezos à l'ouverture de la bourse de New York. Pendant quelques heures, entre l'ouverture de la séance à Paris et celle de New York, le PDG du numéro un mondial du luxe LVMH (Louis Vuitton, Dior...) a détrôné le fondateur d'Amazon en se hissant à la première place de ce classement qui est actualisé en temps réel en fonction des cours de bourse.

Vers 16h15, la fortune de Bernard Arnault était évaluée à 186,5 milliards de dollars (soit plue de 152 milliards d'euros), derrière celle de Jeff Bezos (187,7 milliards), mais devant celle d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX (147,6 milliards) et de Bill Gates (125,9 milliards), le fondateur de Microsoft. La France compte 40 milliardaires au classement Forbes, dont Stéphane Bancel, le patron de la société américaine Moderna (fabricant du vaccin anti-Covid éponyme), qui y a fait son entrée récemment.