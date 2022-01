"Si j’étais président" : Jean-Luc Mélenchon esquisse les grandes lignes de son programme

Premier invité de la nouvelle séquence du 13 Heures, "Si j'étais président", Jean-Luc Mélenchon a présenté quelques unes de ses idées, à moins de trois de la présidentielle, dimanche 16 janvier. S’il était élu président, l’une des premières décisions concrètes de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, serait de "faire une loi d’urgence sociale". Pour cela, il propose de bloquer les prix, d’augmenter le Smic et les minima sociaux "parce que les gens sont étranglés en ce moment". Si Jean-Luc Mélenchon devait proposer une réforme de grande ampleur, il avancerait "le changement de Constitution pour donner plus de pouvoir aux citoyens (…) et le droit de révoquer les élus", a-t-il expliqué en direct depuis Nantes (Loire-Atlantique), où il organise un meeting.

"Arrêter cette spirale de la maltraitance sociale"

Pour redonner du pouvoir d’achat aux Français, leur préoccupation principale, le candidat LFI bloquerait d’abord les prix, augmenterait les salaires, et renforcerait le service public. "Je veux arrêter cette spirale de la maltraitance sociale", a-t-il clamé. Il affirme également la nécessité de sortir du nucléaire, parce que "c’est dangereux et qu’on a les moyens de faire autrement". Enfin, s’il devait choisir une personnalité publique pour entrer dans son gouvernement, ce serait le spationaute Thomas Pesquet, "certainement un des Français qui est le plus conscient qu’il n’y a qu’un seul écosystème et un peuple humain".