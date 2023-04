Info franceinfo Manuel Bompard a envoyé un SMS et un courrier à Sophie Binet après son élection à la tête du syndicat

Le coordinateur de la France Insoumise a fait un pas vers la CGT. Manuel Bompard envoyé un SMS à Sophie Binet pour la féliciter de son élection à la tête du syndicat, selon les informations de franceinfo.

La main tendue de LFI et la CGT. Selon les informations de franceinfo, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a envoyé un SMS de félicitations à Sophie Binet après son élection à la tête de la CGT, ainsi qu'un courrier, lui proposant une rencontre entre LFI et son syndicat. Une main tendue alors que les relations entre Jean-Luc Mélenchon, l'ancien président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et Philippe Martinez, l'ex-secrétaire général de la CGT étaient notoirement crispées.

>> Élection de Sophie Binet à la tête de la CGT : "L'exécutif a raison d'être inquiet", estime l'eurodéputée LFI Manon Aubry

Selon des sources concordantes, Manuel Bompard lui a aussi proposé une rencontre élargie à l'intersyndicale et aux partis de la Nupes, dans l'objectif de renouer le dialogue, notamment en cas de validation par le Conseil constitutionnel du RIP (référendum d'initiative partagée) sur le report de l'âge de départ à 64 ans.

Pour rappel, les Sages doivent annoncer vendredi 14 avril, en fin de journée, s'ils valident le projet du gouvernement concernant la réforme des retraites, ou s'ils le censurent en partie ou dans sa totalité. Ils jugeront aussi si la demande de référendum d'initiative partagée de la gauche est recevable ou non.