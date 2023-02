Réforme des retraites : "Le dialogue n'a jamais été rompu ave les syndicats", se défend La France insoumise, critiquée pour sa stratégie à l'Assemblée

Les syndicats déplorent l'obstruction qui a empêché l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans. Le secrétaire général de la CGT pense aussi que les Insoumis s'approprie le mouvement social. Les députés LFI s'en défendent.

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a de nouveau fustigé lundi 20 février le "spectacle indigne et honteux" donné à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Philippe Martinez est lui aussi très critique vis-à-vis de la stratégie des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader de la CGT, ce dernier "ne favorise pas la clarté des débats et des positions". Philippe Martinez a regretté le maintien des milliers d'amendements de la France Insoumise qui ont empêché le Parlement de voter de nombreux articles, dont l'article 7 concernant le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

"Je respecte le point de vue de Philippe Martinez, mais je ne le partage pas", a répondu le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Sur France 2, lundi, le député des Bouches-du-Rhône a appellé à "éviter les divisions" et assure que la stratégie des députés LFI a "aidé le mouvement social".

"Notre responsabilité, c'était de faire en sorte qu'ils ne puissent pas en dix jours faire voter le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, explique Manuel Bompard. C'est ce que nous avons fait : ne pas accorder au gouvernement une victoire qui permette ensuite de dire aux Françaises et aux Français que ça ne sert plus à rien d'aller manifester puisque l'Assemblée nationale a adopté le report."

Manuel Bompard promet aussi que "la France insoumise sera toujours en soutien de l'action syndicale". Aurélie Trouvé, elle aussi députée insoumise, estime que le "dialogue n'a jamais été rompu avec les syndicats." "Nous pouvons avoir de différentes appréciations tactiques, ça n'empêche pas que l'on continue le dialogue."

"Nous sommes en train de construire et de préparer une réunion avec les syndicats qui le souhaitent et la Nupes pour réfléchir à la manière dont nous allons mener les mobilisations à venir." Aurélie Trouvé, députée LFI à franceinfo

Pour l'instant aucune date n'a été fixée. D'ici là, La France Insoumise relaie l'appel à la grève générale dès le 7 mars, certains élus aimeraient un "blocage de l'économie" sur plusieurs jours pour faire plier le gouvernement.