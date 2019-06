Crise chez La France insoumise : Charlotte Girard, ex-responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon, quitte le parti

Dans une longue lettre postée sur Facebook, elle dénonce le fonctionnement de LFI et le manque de consultation au sein du mouvement.

Après la débâcle lors des élections européennes, La France insoumise s'enfonce dans la crise. Charlotte Girard, la co-responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, a annoncé qu'elle quittait le parti, samedi 8 juin. Dans une longue lettre postée sur Facebook, elle dénonce le fonctionnement de LFI et le manque de consultation au sein du mouvement.

La forme institutionnalisée de notre mouvement ajoutée à son expression électoraliste ont révélé deux handicaps auxquels il n’était pas possible d’échapper.Charlotte Girardsur Facebook

Quelques jours après le très mauvais score de La République en marche, Charlotte Girard et d'autres cadres du parti – dont Manon Le Bretton et Hélène Franco – ont signé une note, révélée par Le Monde, le fonctionnement "dangereux pour l’avenir" de La France insoumise. De son côté, la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a elle aussi remis en cause "la ligne politique" de LFI dans une interview accordée à l'Obs.