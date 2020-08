La députée Danièle Obono en esclave dans "Valeurs Actuelles" : condamnation politique unanime

Pour le Premier ministre, Jean Castex, "cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté". Dans un texte de fiction accompagné de dessins, la députée de La France insoumise Danièle Obono est représentée en esclave.

Dans son dernier numéro, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles dépeint la députée La France insoumise de Paris, Danièle Obono, au temps de l'esclavage. "Cette publication révoltante appelle à une condamnation sans ambiguïté", a dénoncé sur Twitter, samedi 29 août, le Premier ministre, Jean Castex. Il a indiqué qu'il partageait "l'indignation" de la députée LFI de Paris et l'a assuré "du soutien de l'ensemble du gouvernement". "La lutte contre le racisme transcendera, toujours, dans nos clivages", a-t-il affirmé.

On est libre d'écrire un roman nauséabond, dans les limites fixées par la loiEric Dupond-Moretti, ministre de la Justicesur Twitter

"On est libre aussi de le détester, moi je le déteste et suis à vos côtés", a ajouté le Garde des sceaux. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a dénoncé une "ignoble représentation" et des "abjections". Il a assuré de son soutien à Danièle Obono et s'est dit "à ses côtés pour lutter contre le racisme et pour le respect dû à tous les élus de la République".

Ignoble représentation d’une parlementaire. À ses côtés pour lutter contre le racisme et pour le respect dû à tous les élus de la République.Tout mon soutien personnel et celui de l’Assemblée nationale face à ces abjections. https://t.co/PfAMU30wFY — Richard Ferrand (@RichardFerrand) August 29, 2020

Le trésorier du Rassemblement national, Wallerand de Saint-Just, a condamné sur Twitter la publication, "d'un mauvais goût absolu" : "Le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante et blessante d'une élue de la République", selon lui.

"Une fiction mettant en scène les horreurs de l'esclavage", se défend l'hebdomadaire

Danièle Obono a vivement critiqué vendredi 28 août la publication de Valeurs Actuelles, la qualifiant de "merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave". Elle a pointé du doigt "l'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle, bref égale à elle-même".

Un tweet qui lui a valu une réponse de la part de l'hebdomadaire, là encore sur le réseau social. "Il s'agit d'une fiction mettant en scène les horreurs de l'esclavage organisé par des Africains au XVIIIe siècle", a répliqué Valeurs Actuelles. Pour le journal, il s'agit d'une "terrible vérité que les indigénistes ne veulent pas voir et qu'apparemment, chère Danièle Obono, vous ne voulez pas lire".