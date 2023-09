Agression d'un maire LFI dans l'Hérault : Mathilde Panot annonce un rassemblement de soutien samedi, Jean-Luc Mélenchon sera présent

Un rassemblement de soutien va être organisé samedi après l'agression du maire LFI de Grabels, dans l'Hérault, annonce Mathilde Panot, présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon sera présent.

Temps de lecture : 1 min

"Nous avons décidé de faire un rassemblement samedi à 17h à Grabels [dans l'Hérault] en soutien au maire", a indiqué la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, lors d'une conférence de presse ce mardi 26 septembre. L'élu, René Revol, a raconté à France Bleu Hérault qu'il a été agressé alors qu'il quittait une manifestation contre les violences policières, samedi après-midi à Montpellier. Il a porté plainte lundi.

>> Agression d'un maire en Charente-Maritime : le suspect condamné à un an de prison avec sursis

Le maire parle d'une agression "mineure et majeure à la fois". Selon son récit, deux individus l'ont pris à partie et l'ont bloqué contre un mur avec les deux bras. Ses agresseurs lui ont dit : "T'inquiète, on sait ce qu'on fait, on sait qui tu es, tu es un ami des arabes, tu perds rien pour attendre'", avant de partir. L'édile ajoute qu'il n'y a pas eu de coups et qu'il n'est pas blessé.

Jean-Luc Mélenchon sera présent au rassemblement

"Je tiens ici, au nom de mon groupe, à réaffirmer" à René Revol "tout notre soutien, et à réaffirmer notre détermination à ne jamais baisser les yeux face à cette violence d'extrême droite", ajoute Mathilde Panot. Elle indique qu'"une grande partie du groupe parlementaire sera évidemment présente pour ce rassemblement". Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, y participera, ainsi qu'une dizaine de députés Insoumis, dont le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, précise le groupe LFI à l'Assemblée nationale.

"Malheureusement", cette agression n'est pas "une première", pointe la cheffe de file des députés LFI. Elle rappelle le cas "des militants Insoumis qui ont eu leur maison incendiée, en Essonne et dans l'Est de la France [dans les Vosges]" et que "Jean-Luc Mélenchon est régulièrement menacé de mort". Elle regrette par ailleurs "un certain silence des autorités autour de ces agressions".