Agression d'un maire LFI : le maire de Grabels a porté plainte et appelle à "une démonstration d’unité"

Le maire LFI de Grabels (Hérault), René Revol, a porté plainte lundi 25 septembre après avoir été agressé samedi 23 septembre par deux individus, annonce-t-il sur France Bleu Hérault mardi 26 septembre. Il appelle à "une démonstration d'unité" de tous les partis politiques samedi 30 septembre lors d'un rassemblement.

Samedi dernier, en revenant d'une manifestation contre les violences policières à Montpellier, le maire LFI de Grabels, René Revol, a été agressé physiquement par deux individus. "J’avais reçu cet été des menaces de mort et des injures, y compris par écrit à la mairie. Là, une autre étape a été franchie en me menaçant physiquement, en me bloquant contre un mur et en me disant que parce que j’étais l’ami des arabes je ne perdais rien pour attendre", raconte l'élu.

"Ce ne sont plus des mots, mais des gestes"

"J’ai naturellement porté plainte dès lundi matin et les investigations ont commencé, annonce René Revol. On peut ne pas être d’accord avec les uns ou avec les autres, mais ces désaccords doivent être réglés démocratiquement et pas par la violence".

L’édile n’a pas été blessé mais reconnaît avoir été "choqué". "Mon épouse m’a dit une étape est franchie, ce n’est plus des mots, mais des gestes. Il ne faut pas que ça aille plus loin et pour cela il faut réagir donc j’en ai appelé à tout le monde, tous les maires de la métropole m’ont envoyé des messages, des élus, des LR jusqu’à Jean-Luc Mélenchon".

Mathilde Panot se joint à l'appel

Le maire organise samedi un rassemblement "le plus large possible contre ces violences d’extrême droite". "Enormément de gens me disent qu’ils viendront, ça sera une démonstration d’unité, de rassemblement, prédit l'édile. Beaucoup de maires, beaucoup d’écharpes, beaucoup de députés seront là pour qu’on puisse dire ce n’est pas possible".

La cheffe de file de son parti à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, se joint à l'appel. "Nous avons décidé de faire un rassemblement samedi à 17 heures à Grabels [dans l'Hérault] en soutien au maire", a indiqué la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, lors d'une conférence de presse mardi. "Je tiens ici, au nom de mon groupe, à lui réaffirmer tout notre soutien et à réaffirmer notre détermination à ne jamais baisser les yeux face à cette violence d'extrême droite". Une "grande partie" du groupe parlementaire sera présente pour ce rassemblement dans l'Hérault.

Le maire a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Castelnau (Hérault). Une enquête est ouverte pour tenter d’identifier les agresseurs.