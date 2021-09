Sous-marins : Jean-Yves Le Drian dénonce "mensonge, duplicité et mépris"

Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, était l'invité de France 2 samedi 18 septembre. Il a durci le ton après la rupture du contrat de 12 sous-marins militaires par l'Australie pour un autre signé avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Rarement un ministre des Affaires étrangères aura tenu de tels propos. Jean-Yves Le Drian a dénoncé sans filtre, samedi 18 septembre sur France 2, Américains, Australiens et Britanniques accusés d'avoir ouvert une crise majeure avec la France en rompant un énorme contrat militaire. "Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout, ça veut dire qu'il y a crise", a déclaré le ministre de l'Europe samedi soir.

Les mots sont durs envers les alliés de la France : "Nous constatons la montée d'une stratégie indopacifique initiée par les États-Unis très confrontationnelle. De plus, la Grande-Bretagne dans cette affaire, c'est quand même un peu la cinquième roue du carrosse".

"Les Européens doivent s'unir"

Le ministre a assuré qu'il y aura des conséquences pour l'Otan, même s'il n'exclut pas un retrait de la France de l'Alliance atlantique : "L'Otan a engagé une réflexion sur ses fondamentaux. (...) Ce qui vient de se passer aura à voir avec la définition des nouveaux concepts stratégiques".

Pour finir, Jean-Yves Le Drian a insisté sur l'unité de l'UE, appelant à l'indépendance du continent face aux grandes puissances mondiales : "Si les Européens ne sentent pas qu'il faut rester dans l'histoire, et pour cela, il faut qu'ils s'unissent et défendent ensemble leurs intérêts, leur destin sera totalement différent et nous ne pouvons pas aller dans cette direction néfaste".