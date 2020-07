Ségur de la santé : plus 180 euros par mois pour les soignants

C’est la fin de sept semaines d’âpres négociations. Un accord entre le gouvernement et les syndicats du monde hospitalier a été trouvé dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet. Il table sur une revalorisation des salaires de 180 euros pour tous les métiers paramédicaux et non médicaux. Infirmières, aide-soignants ou encore brancardiers devraient ainsi voir leur salaire augmenter en deux temps. Une première hausse de 90 euros par mois dès septembre. La deuxième, du même montant, interviendra en mars 2021.

Une avancée positive pour FO

L’enveloppe total s’élève à 7,5 milliards d’euros. Le syndicat Force ouvrière salue une avancée positive et y voit une reconnaissance des personnels publics de santé de l’hôpital. On est loin des 300 euros espérés au début des négociations. Mais les 15 000 créations d’emplois obtenus en compensation ont été déterminants pour l’accord. Les syndicats ont jusqu’à lundi pour le faire valider par leur base.

