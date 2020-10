Sécurité : Gérald Darmanin demande l'expulsion de 231 étrangers fichés S

Dimanche 18 octobre, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense. En direct du palais de l'Élysée, Catherine Demangeat, journaliste pour France Télévisions, apporte des précisions : "Tous les ministres présents ont consulté pendant 48 heures. Ils sont venus avec des propositions très concrètes". Autour d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, six ministres sont présents : Gérald Darmanin (Intérieur), Éric Dupond-Moretti (Justice) et Jean-Michel Blanquer (Éducation). "On attend d'abord des mesures à très court terme. Gérald Darmanin demande l'expulsion de 231 étrangers en situation irrégulière, fichés S pour radicalisation. Une mesure qui pourrait intervenir dans les heures qui viennent".

Des mesures pour protéger les enseignants

À moyen et plus long terme, d'autres décisions doivent être arrêtées, "pour mieux protéger les enseignants qui subissent des menaces", rapporte Catherine Demangeat. Des mesures sur les réseaux sociaux seront prises pour empêcher la propagande islamiste. "Bruno Le Maire propose de renforcer les contrôles sur les financements d'un certain nombre d'associations islamistes", explique la journaliste.

