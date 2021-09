Retraites, assurance-chômage… Jean Castex reçoit les partenaires sociaux à Matignon pour évoquer les dossiers chauds de la rentrée

Prendre la température de la rentrée sociale. Jean Castex reçoit du mercredi 1er au vendredi 3 septembre les partenaires sociaux pour brasser les sujets d'actualité, en affichant une "posture d'écoute" qui laisse dans le flou les intentions de l'exécutif, notamment en matière de retraites.

Le Premier ministre ouvre le bal de ces tête-à-tête mercredi après-midi avec le patron de la CFDT, Laurent Berger, puis celui de Force ouvrière, Yves Veyrier, avant de poursuivre jeudi avec, entre autres, Philippe Martinez (CGT) et Geoffroy Roux de Bézieux (Medef), et de clore vendredi matin par Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.

Une mobilisation syndicale prévue le 5 octobre

Parmi les sujets les plus explosifs qui devront être évoqués, on retrouve la réforme des retraites et celle de l'assurance-chômage, contre lesquelles manifesteront étudiants et salariés le 5 octobre, à l'appel d'une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse.

Sur la réforme des retraites, dans les limbes depuis la crise du Covid, le gouvernement attend que les partenaires sociaux "rappellent leur position de fond", pourtant déjà bien connues, et Matignon évoque de manière sibylline un "échange sur la méthode".

Autre point de crispation avec les syndicats, la réforme de l'assurance-chômage, dont le chef de l'Etat veut qu'elle soit "pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre". Le Conseil d'Etat avait retoqué son application au 1er juillet en mettant en avant les "incertitudes sur la situation économique", barrière que le gouvernement estime désormais levée.