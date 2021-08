L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU appelle à une mobilisation le 5 octobre pour défendre "les droits et les acquis des salariés et des jeunes"

Des défilés pour la rentrée. Une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et UNL a appelé, lundi 30 août au soir, à une journée de mobilisation le 5 octobre, pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études.

Ces organisations "s'opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes", écrivent-elles dans un communiqué lu au cours d'un point presse au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis) lundi soir.

Une crainte du "retour de la réforme des retraites"

La CFE-CGC, qui a participé à la réunion organisée lundi à l'invitation de la CGT, n'a pas souhaité s'associer à cette journée de grève et de manifestations. La CFDT avait pour sa part décliné l'invitation de la centrale de Montreuil.

L'intersyndicale met en garde dans son communiqué contre le "retour de la réforme des retraites" et contre "la réforme de l'assurance chômage". Si le gouvernement temporise sur les retraites, il prévoit une mise en œuvre dès le 1er octobre de la réforme de l'assurance chômage, les signaux étant selon lui au vert pour l'emploi.