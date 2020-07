Remaniement : "J'ai été appelée", assure l'ancienne ministre Ségolène Royal

L'ex-candidate PS à la présidentielle de 2007 l'a indiqué sur le plateau de BFMTV dimanche.

Ségolène Royal pourrait-elle faire partie du gouvernement de Jean Castex ? L'ancienne ministre socialiste a en tout cas assuré sur le plateau de BFMTV, dimanche 5 juillet, qu'elle avait été appelée la veille "par un proche du président de la République". "J'ai été très aimable, très respectueuse", a-t-elle ajouté, sans préciser pour quel portefeuille elle aurait été approchée.

Et l'ex-candidate PS à la présidentielle de 2007 de poursuivre : "Nous sommes face à une très grave crise économique, on sait qui je suis, ce que j'ai dit sur ce qu'il se passe en France depuis trois ans, on connaît mes convictions. Donc j'ai dit 'si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites-moi une proposition'."

Prête à "mener la bataille" pour 2022

Un appel dont un conseiller du président de la République a démenti l'existence auprès d'un journaliste du Monde : "Tout cela n'existe pas", assure cette source.

Remaniement : l’Elysée assure qu’aucun collaborateur d’@EmmanuelMacron n’a appelé @RoyalSegolene pour lui proposer d’entrer au gouvernement, « tout cela n’existe pas » confie un conseiller du président à @lemondefr — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) July 5, 2020

L'équipe du nouveau Premier ministre sera connue lundi, avec la nomination d'une vingtaine de ministres et ministres délégués, a assuré une source à l'Elysée au service politique de France Télévisions, dimanche.

Mercredi, Ségolène Royal s'était déclarée prête "à mener la bataille" pour "une gauche rassemblée" lors de la prochaine présidentielle de 2022, en mettant en avant son "expérience" et son "identité écologiste".