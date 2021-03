Reconfinement de 16 départements : une mesure nécessaire ?

Le gouvernement a décidé d'instaurer un confinement dans 16 départements à compter de vendredi 19 mars à minuit. Emmanuel Macron, qui a toujours voulu éviter une telle mesure, a-t-il perdu son pari ? "C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faudra voir quelles vont être les conséquences de ce choix. On voit bien que, depuis le mois de janvier, Emmanuel Macron a pris ses distances avec les deux derniers confinements, qui étaient des confinements dictés par des impératifs sanitaires. Là, on voit que la politique a pris le dessus", analyse Sophie de Ravinel, journaliste politique au Figaro, sur le plateau du journal de 23 Heures, jeudi 18 mars.

Saturation des services de réanimation

"Depuis quelques jours, on voit la progression de l'épidémie s'accélérer avec une accumulation des patients dans les services de réanimation qui sont désormais saturés. On est d'ailleurs à plus de 100% de saturation des lits en Ile-de-France", témoigne Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.