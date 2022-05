Politique : après avoir piloté le ministère des Transports, Jean-Baptiste Djebbari va se reconvertir dans les voitures à hydrogène

Le gouvernement n'a pas encore démissionné mais Jean-Baptiste Djebbari s'est déjà recyclé. Le ministre des Transports va rejoindre le conseil d'administration d'Hopium, spécialisée dans la construction de voitures à hydrogène haut de gamme, annonce l'entreprise française dans un communiqué, lundi 16 mai.

Le Conseil d’Administration d’Hopium propose la nomination de Monsieur @Djebbari_JB, Ministre délégué aux Transports, en qualité d’administrateur.



"Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l’énergie et des transports", a commenté le PDG Olivier Lombard, saluant "une étape majeure de notre développement". Cette nomination doit encore être soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale d'Hopium, le 20 juin prochain.

Fondée par un ancien vainqueur des 24 Heures du Mans, l'entreprise Hopium se vante de réunir "une équipe d’experts à la pointe de l’innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l’ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan".