Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu en Guyane

30% de la population majeure de Guyane est certaine de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, selon l'Institut Pasteur local, à cause d'un manque de confiance dans les autorités. C'est dans ce contexte que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé en Guyane vendredi 24 septembre.

C'est dans un contexte très tendu sur le plan sanitaire et social que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est arrivé, vendredi 24 septembre, en Guyane pour un déplacement de plusieurs jours. Sur ce territoire, 24 personnes sont mortes du Covid-19 en huit jours. Les trois hôpitaux du département sont saturés. Les directeurs de ces établissements ont appelé cette semaine à la responsabilité civile, parlant même de "suicide collectif". La plupart de la population ne respecte plus les gestes barrières et la vaccination patine : 30% des Guyanais sont vaccinés.

Lecornu face aux soignants

Les opposants à l'obligation vaccinale des soignants et au pass sanitaire multiplient les actions, bloquant un pont, empêchant les équipes de la Croix-Rouge française de travailler dans les quartiers défavorisés, érigeant des piquets de grève devant l'Agence régionale de santé (ARS) ou des hôpitaux. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu va prendre rapidement la mesure de la crise en Guyane en rencontrant dès son arrivée les soignants du centre hospitalier de Cayenne.