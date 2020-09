"Ensauvagement de la société" : le gouvernement partagé par le terme de Gérald Darmanin

Invité d'Europe 1, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti a réagi à son tour à l'expression utilisée en juillet par le ministre de l'Intérieur.

L'expression a fait couler beaucoup d'encre. Lors d'un entretien au journal Le Figaro publié le 24 juillet, le ministre de l'Intérieur déclarait qu'il "[fallait] stopper l'ensauvagement d'une partie de la société". Utilisé par Gérald Darmanin en réaction à des images qui avaient fait le tour des réseaux sociaux montrant un trafic de drogue mené par des hommes armés dans le quartier du Mistral, à Grenoble - images tournées dans le cadre d'un clip de rap, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes -, le terme continue de faire réagir. Mardi 1er septembre, c'est au tour d'Eric Dupond-Moretti, de commenter son usage.

Voici les différentes positions adoptées vis-à-vis de ce langage au sein du gouvernement :

Il "développe le sentiment d'insécurité" pour Eric Dupond-Moretti

Le ministre de la Justice récuse le terme sans toutefois faire mention de son collègue. Invité sur Europe 1, il a estimé que ce terme "développe le sentiment d'insécurité" et, ciblant cette fois l'opposition, a pointé du doigt "ceux qui en rajoutent en permanence", "le discours populiste, la surenchère".

"La question n'est pas les mots qu'on emploie", pour Jean Castex

A l'occasion d'un déplacement dans l'Indre, le Premier ministre, Jean Castex, a souhaité mettre fin à la polémique autour du terme d'"ensauvagement. "Fermez le ban, il n'y a aucune polémique", a tancé le chef du gouvernement. Pour Jean Castex, "la question n'est pas les mots qu'on emploie pour qualifier le phénomène, mais les actions que l'on va mettre en place pour y faire face".

Le Premier ministre a estimé que "le vrai sujet en revanche, c'est bien celui de nous mobiliser face à la montée des violences et de l'insécurité". "Le ministre de l'Intérieur, comme l'ensemble du gouvernement, constate qu'il y a une montée du sentiment d'insécurité, je peux vous dire la totale mobilisation du gouvernement pour y faire face", a-t-il ajouté.

C'est son rôle "d'avoir des mots forts" pour Marlène Schiappa

"Je crois qu'il a tout à fait raison de l'utiliser ce terme et ça ne me dérangerait pas de l'utiliser", a déclaré lundi matin Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, sur France Inter.

"Je crois que c'est le rôle du ministre Intérieur d'avoir des mots forts et d'être offensifs. S'il y a bien une personne en France dont on attend qu'elle regarde la situation avec lucidité et qu'elle soit combative, c'est le ministre de l'Intérieur."