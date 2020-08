"Ensauvagement de la société" : Gérald Darmanin "a tout à fait raison d'utiliser" ce terme estime Marlène Schiappa

"Je crois qu'il a tout à fait raison de l'utiliser ce terme et ça ne me dérangerait pas de l'utiliser", a déclaré lundi 31 août Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté sur France Inter, en référence aux propos de ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a fait sien ce terme issu du vocabulaire de l'extrême-droite le 24 juillet dernier, lors d'un entretien au journal Le Figaro.

"Nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État, et ne rien laisser passer", avait alors dit le ministre de l'Intérieur à la veille d'un déplacement à Nice sur le thème de l'insécurité.

"Je crois que c'est le rôle du ministre Intérieur d'avoir des mots forts et d'être offensifs, a ajouté Marlène Schiappa, S'il y a bien une personne en France dont on attend qu'elle regarde la situation avec lucidité et qu'elle soit combative, c'est le ministre de l'Intérieur."