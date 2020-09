Coronavirus : les tests resteront massifs, mais mieux ciblés

Pas de reconfinement ou de changement de stratégie pour l’Etat face au coronavirus, mais quelques ajustements nécessaires annoncés par le Premier ministre, vendredi 11 septembre, après un conseil de défense. "Nous ne parviendrons à enrayer cette reprise de l’épidémie qu’en étant tous vigilants et solidaires", a lancé Jean Castex. Et ce la passe toujours par des tests massifs, mais mieux ciblés pour éviter les interminables files d’attente. Priorité aux personnels hospitaliers, les cas contacts et les personnes asymptomatiques.

Marseille et Bordeaux inquiètent

Pour les personnes prioritaires, des centres de dépistage seront aménagés avec des créneaux horaires dédiés. La France serait le troisième pays européen avec près d’un million de tests réalisés par semaine. 42 départements sont désormais classés en rouge, la Guadeloupe, Marseille (Bouches-du-Rhône) et Bordeaux (Gironde) inquiètent particulièrement les autorités.