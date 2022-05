Carte Législatives 2022 : où les ministres sont-ils candidats ?

La majorité présidentielle a présenté, jeudi 5 mai, la liste des premiers candidats investis pour les élections législatives. Une première vague de 187 candidats parmi lesquels on compte dix membres du gouvernement de Jean Castex. Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne... Découvrez si un membre du gouvernement est candidat dans votre circonscription sur notre carte.

Dans cette "première vague" de 187 candidats, la majorité présidentielle met en avant 94 femmes et 93 hommes. On compte parmi eux 101 députés sortants et 43 élus locaux.

Un ancien Premier ministre et un dissident en Espagne

Manuel Valls a été investi par la majorité dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Une nomination qui n'a pas été du goût de l'actuel député de cette circonscription, Stéphane Vojetta. Le sortant LREM a annoncé qu'il serait candidat à sa succession, sans l'investiture du parti présidentiel "mais toujours en soutien à Emmanuel Macron". "Nous sommes nombreux à être surpris par l'investiture de Manuel Valls dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Moi, le premier", écrit-il dans un communiqué, dénonçant "les parachutages et autres soubresauts de 'l'ancien monde'."