INFO FRANCEINFO. François Hollande savait que Thomas Thévenoud était en délicatesse avec le fisc mais "pensait que c'était réglé"

François Hollande savait que Thomas Thévenoud était en délicatesse avec le fisc quand il l'a choisi comme secrétaire d'État au Commerce extérieur, fin août 2014, révèle franceinfo mardi 21 novembre. Mais "il pensait que c'était réglé", affirment plusieurs proches de l'ancien président.

Au printemps 2014, Thomas Thévenoud, élu député deux ans plus tôt, avait été pressenti pour faire partie du premier gouvernement Valls, mais ses démêlés avec le fisc, qui étaient déjà connus, avaient empêché sa nomination.

"C'est bien réglé son affaire ?"

Le 26 août 2014, dans la précipitation du remaniement, "un rush incroyable", se souvient un proche conseiller, François Hollande a omis de vérifier que la situation était bien régularisée. Quelques minutes avant l'annonce du remaniement, l'ancien chef de l'État a montré la liste à son ami Michel Sapin, le ministre des Finances, qui a sursauté. "C'est bien réglé son affaire ?" a alors lancé François Hollande, tandis que Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, commençait a annoncer le nouveau gouvernement sur le perron.

Thomas Thévenoud, qui a mis fin à sa carrière politique, a été condamné en mai dernier à trois mois de prison avec sursis et à une peine d'inéligibilité d'un an pour fraude, pour avoir déclaré en retard ses revenus entre 2009 et 2013.