Michel Barnier nommé Premier ministre : ce qu'il faut retenir de sa passation de pouvoir avec Gabriel Attal à Matignon

Au cours de son premier discours depuis sa nomination, le nouveau Premier ministre a notamment promis jeudi de l'"écoute" et du "respect à l'égard de toutes les forces politiques".

"Les Français (...) expriment un besoin de respect, d'unité et d'apaisement. Je ferai tout pour être à la hauteur de leur attente et de leur espérance." Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a détaillé plusieurs axes de la politique de son futur gouvernement, lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal à Matignon, jeudi 5 septembre.

Celui qui succède à Gabriel Attal, après 51 jours d'un gouvernement démissionnaire, a notamment promis de l'"écoute" et du "respect à l'égard de toutes les forces politiques". Il a par ailleurs évoqué plusieurs priorités comme "l'accès aux services publics" ou "la sécurité au quotidien" et "la maitrise de l'immigration". Voici ce qu'il faut retenir du discours du nouveau Premier ministre.

"Répondre aux défis, aux colères, aux souffrances"

Michel Barnier entend "répondre, autant que nous le pourrons, aux défis, aux colères, aux souffrances, aux sentiments d'abandon et d'injustice qui traversent beaucoup trop nos quartiers et nos campagnes". Il prévoit de détailler "les grandes priorités législatives et les propositions" du nouveau gouvernement devant l'Assemblée.

Le nouveau Premier ministre a cité quatre sujets : "l'accès aux services publics" dont "l'école de la République", "la sécurité au quotidien", "la maitrise de l'immigration", et le "travail et [le] niveau de vie des Français".

"Dire la vérité (...) sur la dette financière et écologique"

Pour Michel Barnier, le rôle de Premier ministre consiste à dire la vérité, même si celle-ci est difficile". Il a mentionné en particulier "la vérité sur la dette financière et la dette écologique qui pèsent aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants".

Il a aussi abordé "l'influence et la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe", et "le rôle vital que tiennent et jouent dans tous nos territoires les acteurs du monde de l'économie", "les grandes entreprises" comme "les plus petites".

"De l'écoute et du respect à l'égard de toutes les forces politiques"

Le nouveau Premier ministre, qui a évoqué sa "grande humilité", annonce "beaucoup d'écoute" et "beaucoup de respect (...) entre le gouvernement et le Parlement", mais aussi "à l'égard de toutes les forces politiques", ainsi que "vis-à-vis des partenaires économiques, (...) sociaux, et des élus locaux".

"Nous allons davantage agir que parler", a assuré Michel Barnier. "Le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui", a glissé le nouveau Premier ministre, pour qui "les bonnes idées viennent de partout, (...) souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter", "les gens d'en bas qu'il faut respecter".