"Emmanuel Macron aurait dû nommer Lucie Castets" : le Nouveau Front populaire fulmine alors que Michel Barnier peine à former son gouvernement

Y aura-t-il un gouvernement Michel Barnier cette semaine comme prévu ? Les négociations autour du casting traînent et s'éternisent. Le Premier ministre essaie d'accélérer et a convoqué, jeudi 19 septembre, la plupart des formations politiques du centre et de la droite à 15h à Matignon. Le Nouveau Front populaire s'agace des grandes difficultés de Michel Barnier à nommer un gouvernement.

La gauche fulmine et accuse Emmanuel Macron d'être responsable du blocage. Le député PS Arthur Delaporte : "Le Président de la République a fait une erreur fondamentale. En nommant Michel Barnier, en se mettant aux mains de l'extrême droite, il s'est réduit à être spectateur d'un désastre annoncé. C'est, d'une certaine manière, l'arroseur arrosé. En ayant nommé un homme de droite, il est contraint d'essayer d'avoir une politique de droite qui sera plus proche de celle du Rassemblement national que de la sienne."

"Tout cela paraît difficilement soluble"

Le chef de l'Etat est pris à son propre piège estime Bastien Lachaud, député LFI : "Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et il a nié le résultat populaire qui en était issu. Emmanuel Macron aurait dû nommer Lucie Castets. Il peut d'ailleurs toujours le faire quand Michel Barnier démissionnera si celui-ci n'arrive pas à former un gouvernement." "Pour la première fois, je me demande si on va bel et bien avoir un gouvernement", glisse une cadre du PCF. Même interrogation dans l'état-major du PS. "Tout cela paraît difficilement soluble", analyse un proche du dirigeant socialiste Olivier Faure.

Et en cas de renoncement de Michel Barnier, le Nouveau Front populaire est prêt à y aller promet le député NFP, Alexis Corbière : "On a un visage, une personne compétente qui s'appelle Madame Lucie Castets, qui peut être dès demain à Matignon. On a évidemment des forces politiques qui peuvent trouver une liste de gens très compétents dans différents ministères, ce n'est pas un problème. On a un programme qui est connu de tous les Français et qui nous a placés en tête de toutes les coalitions politiques à l'occasion des élections législatives."

La gauche essaie de se montrer unie, prête à former un gouvernement rapidement. Une manière d'essayer de faire oublier qu'il a fallu, cet été, des semaines de négociations houleuses au Nouveau Front populaire pour se mettre d'accord sur le nom de Lucie Castets.