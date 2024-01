Santé : 32 milliards d'euros d'investissement sur cinq ans, promet Gabriel Attal

Accompagné de Catherine Vautrin, nouvelle ministre de la Santé, Gabriel Attal s'est rendu au CHU de Dijon (Côte-d'Or), samedi 13 janvier. Le Premier ministre a promis un investissement de 32 milliards d'euros supplémentaires pour le secteur de la santé dans les cinq ans à venir.

"Un trésor national à préserver" : Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, emploie les mêmes mots pour l'hôpital et pour l'école. Face à lui et à Catherine Vautrin, nouvelle ministre de la Santé et des solidarités, les personnels soignants se sont montrés peu convaincus par la formule et très inquiets, samedi 13 janvier, au CHU de Dijon (Côte-d'Or). "Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais l'hôpital est un train de mourir", a interpellé une soignante.

Manque d'attractivité

Manque de moyens, de personnel, d'attractivité ou d'investissement... Autant de problèmes qui rongent l'hôpital public depuis des années. Un constat face auquel le Premier ministre promet 32 milliards d'euros d'investissement dans le domaine de la santé dans les cinq ans à venir. C'est la suite logique, selon lui, de l'action du gouvernement depuis des années. Il est notamment revenu sur le Ségur de la santé en 2020.