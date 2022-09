Sobriété énergétique : le gouvernement présentera son plan jeudi 6 octobre

Le gouvernement donne rendez-vous le 6 octobre pour présenter le plan de sobriété énergétique. C'est lors d'une conférence de presse au ministère de la Transition énergétique qu'il sera détaillé, a appris franceinfo, mercredi 28 septembre, confirmant une information de BFMTV. Le principe : chaque ministre présentera la déclinaison du plan pour son périmètre.

Lors de son interview du 14-Juillet, Emmanuel Macron avait estimé qu'il fallait "entrer collectivement dans une logique de sobriété" et qu'il faudrait donc "consommer moins" de gaz et d'électricité dans un contexte de crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et les problèmes du parc nucléaire français. Fin août, Elisabeth Borne elle-même réclamait aux entreprises de faire des économies. La Première ministre les sommait également de rendre leur copie d'ici un mois, au début du mois d'octobre donc, sous peine de subir des mesures coercitives. Nous y voilà.