Rentrée : Élisabeth Borne se rend en Ille-et-Vilaine en avion, les critiques fusent à gauche

Le déplacement en Bretagne en avion lundi matin de la Première ministre et du ministre de l'Éducation nationale provoque un véritable tollé à gauche. L'entourage d'Élisabeth Borne évoque une "exception" liée à un "impératif à Paris en milieu d'après-midi".

"Hypocrisie", "petit geste"... Plusieurs personnalités de gauche réagissent sur X (anciennement Twitter) après que la Première ministre, Élisabeth Borne, et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ont pris l'avion pour assister à la rentrée scolaire dans deux établissements d'Ille-et-Vilaine, lundi 4 septembre. L'entourage de la cheffe du gouvernement l'a confirmé à franceinfo.

"Hypocrisie", critique Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. "Quand on a réellement pris conscience de la catastrophe climatique, on ne prend pas l’avion lorsqu’on peut faire le trajet en 1h30 avec le train", cingle-t-elle.

"Pour leur rentrée scolaire à Liffré, Gabriel Attal et Élisabeth Borne ont préféré le vol de 38 minutes en avion présidentiel au TGV d'1h30 pour Rennes", abonde le député La France insoumise (LFI) François Ruffin. "Oui mais ils ont pris le même… C’est quand même un petit geste", raille de son côté le député européen écologiste David Cormand.

"De temps en temps, on fait des exceptions"

Élisabeth Borne "privilégie toujours les transports les plus faibles en émissions pour ses déplacements, mais là elle avait un impératif à Paris en milieu d'après-midi, faire l'aller-retour avec un autre moyen aurait été plus compliqué", justifie son entourage. "On privilégie toujours les moyens les moins carbonés possibles ! Voiture ou train quand on peut assurer la sécurité. De temps en temps, on fait des exceptions", ajoute la même source.