Direct Rentrée scolaire 2023 : le ministre de l'Education nationale "souhaite lancer assez vite des expérimentations" sur le port de l'uniforme à l'école

Driiiiiiiing. La sonnerie des écoles retentit à nouveau. Quelque 12 millions d'élèves font leur retour à l'école lundi 4 septembre. Nommé en juillet rue de Grenelle, Gabriel Attal fait quant à lui sa première rentrée en tant que ministre de l'Education nationale. Ce dernier a annoncé vouloir "lancer assez vite des expérimentations" sur le port de l'uniforme à l'école. "Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle, mais elle mérite d'être testée", a précisé le ministre sur RTL. Suivez notre direct.

Une pénurie de professeurs. La rentrée 2023 se déroule à nouveau sous tension en raison d'une crise de recrutement des enseignants. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accentué depuis l'an dernier avec, cette année, plus de 3 100 postes non pourvus aux concours enseignants dans le pays.

Une interdiction controversée de l'abaya. Le débat sur cette longue robe traditionnelle couvrant le corps, portée par certaines élèves musulmanes, a dominé médiatiquement la rentrée. Tout l'exécutif, au nom de la défense de la laïcité, a appelé à "faire bloc" sur cette interdiction qui vaut aussi pour le port du qamis, version masculine de ce vêtement.

Une visite politique en Bretagne. La Première ministre Elisabeth Borne et Gabriel Attal se rendront en Ille-et-Vilaine, à l'école Armandine-Mallet de Saint-Germain-sur-Ille et au lycée général et technologique Simone-Veil de Liffré, lundi. Ils aborderont le renforcement des fondamentaux en mathématiques et en lecture, mais aussi le fameux "pacte" censé offrir "une meilleure reconnaissance de l'engagement des enseignants".