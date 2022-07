Pouvoir d'achat : le contour des mesures du projet de loi pour lutter contre l'inflation

Lutter contre la hausse de l'inflation est la priorité du gouvernement d’Élisabeth Borne. Jeudi 7 juillet, les mesures pour aider le portefeuille des Français seront dévoilées pendant le Conseil des ministres. Une aide de 60 euros sur le carburant pour les personnes qui utilisent leur automobile pour travailler et qui gagnent moins de 1 600 euros mensuels pourrait être mise en place. Concernant l’alimentation, les familles les plus modestes percevront un chèque de 100 euros avec 50 euros supplémentaires par enfant.



Les prestations sociales revalorisées

Pour augmenter le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement devrait augmenter le montant des aides déjà perçues par certains citoyens. Les APL, le RSA ou les pensions de retraite pourraient connaître une hausse de 4 %. Ces mesures sont d’ores et déjà la cible des différents partis d’oppositions. Le député Nupes Fabien Roussel réagit avec véhémence : "Quand on veut revaloriser le travail, c’est le salaire qu’on augmente et pas les minima sociaux." L’État devrait débourser en tout 25 milliards d’euros.