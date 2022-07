"Catalogue de banalités", "succession de phrases creuses"... Les réactions au discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée

La Première ministre Elisabeth Borne a dessiné les grands contours de la future "méthode" de son gouvernement, mercredi 7 juillet, dans l'Hémicycle de l'Assemblée nationale. Devant une Assemblée chahutée, la cheffe du gouvernement a notamment annoncé "l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF", afin que la France puisse "assurer [sa] souveraineté face aux conséquences de la guerre et face aux défis colossaux à venir."

>> Suivez les réactions politiques au discours de politique générale d'Elisabeth Borne dans notre direct

Elisabeth Borne a également détaillé les priorités du gouvernement : le pouvoir d'achat, le travail et le plein emploi, l'urgence écologique. Un discours qui n'a pas manqué de faire réagir les députés, à droite comme à gauche.

"Nous sommes déçus mais nous ne claquons pas la porte", réagit le député LR Julien Dive

"Je n'ai pas été convaincu par le discours de politique générale d'Elisabeth Borne", a réagi sur franceinfo Julien Dive, député Les Républicains de la deuxième circonscription de l'Aisne. Un discours qualifié de "mécanique et policé" sur la forme, tout en étant un véritable "catalogue de banalités" sur le fond.

S'il s'est dit "déçu", le député a affirmé toutefois être prêt à "travailler avec le gouvernement et les autres oppositions" sur des mesures allant dans le sens des Français, notamment en ce qui concerne le projet de loi pouvoir d'achat. "Nous ne sommes pas fermés, nous ne claquons par la porte", a-t-il conclu, se réjouissant que le centre de gravité de la politique française se déplace vers le Parlement, "oppositions et majorité vont pouvoir faire avancer les choses."

"Une succession de phrases creuses" pour le député LFI Ugo Bernalicis



La déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne est "une succession de phrases creuses", a réagi sur franceinfo Ugo Bernalicis, député La France insoumise de la 2e circonscription du Nord. Il a fustigé la volonté du gouvernement de "continuer de croire qu'augmenter la durée de travail, de faire la réforme des retraites est une bonne solution."

"On s'est d'abord demandé combien avait coûté ce discours visiblement écrit par McKinsey, une succession de phrases creuses pour commencer et puis quelques éléments lancés comme ça." Ugo Bernalicis, député La France insoumise de la 2e circonscription du Nord à franceinfo

Sur la renationalisation d'EDF à 100%, Ugo Bernalicis est également resté sceptique. "On attend de voir parce que ce sont eux qui l'ont découpé en petits morceaux. Si renationalisation, ça veut dire racheter les actions que l'on a vendu à des groupes privés au prix fort, pour qu'ils s'enrichissent au passage, ça va, on connaît déjà les opérations, a poursuivi le député. C'est-à-dire qu'au moment où c'est compliqué on renationalise et on rachète les parts et au moment où ça va bien on privatise et on laisse le privé prendre sa part du gâteau." Ugo Bernalicis a également réclamé plus de précisions sur le projet : "Quelle filiale [d'EDF] ? Quelle partie ? Quel bout ? Est-ce que l'on remembre les différents morceaux ? Cela ouvre plein de questions."

Un "enfilage de perles sans souffle et sans vision", selon le député RN Laurent Jacobelli



"Madame Borne avait une réputation de technocrate, maintenant nous savons que c'est vrai", a vivement réagi sur franceinfo Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national (RN). "Nous avons fait face à un enfilage de perles, sans souffle et sans aucune vision ni stratégie pour la France", a-t-il ajouté.

Il réclame des "mesures concrètes", notamment sur la sécurité, pour "mettre fin aux flux migratoires" qu'il juge "incontrôlés". Mais également des propositions pour "réformer les institutions démocratiques qui sont grippées."

Concernant le projet de loi pouvoir d'achat qui fait son arrivée à l'Assemblée nationale, le député de la 8e circonscription de Moselle estime que le texte sera un bon moyen de voir si le gouvernement a réellement "entendu les oppositions". "Si le sort des Français les plus fragiles est amélioré par cette loi, même si elle est imparfaite, nous agirons positivement, affirme-t-il. Il n'y aura pas de chantage, il y a seulement des idées qui nous paraissent bonnes, on verra si le gouvernement les saisit."