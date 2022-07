L'Etat veut renationaliser EDF à 100%, annonce la Première ministre, Elisabeth Borne

L'Etat français s'est fixé pour objectif "de détenir 100% du capital d'EDF", et donc de renationaliser l'énergéticien. Cette mesure a été annoncée par la Première ministre, Elisabeth Borne, lors de son discours prononcé à l'Assemblée nationale, mercredi 6 juillet. "L'urgence climatique impose des décisions fortes, radicales. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance, a-t-elle justifié face aux députés. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et face aux défis colossaux à venir."

"Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique", a poursuivi la Première ministre. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué une renationalisation d'EDF dans le cadre d'"une réforme plus large". Au 7 avril, l'État détenait près de 84% de l'entreprise.