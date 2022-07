DIRECT. Nouveau gouvernement : Elisabeth Borne présente sa feuille de route devant le Parlement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: C'est le moment de vous présenter le "best of" de nos articles de la journée :



Yann Thompsons'est penché sur une étude de grande ampleur, dévoilée mardi par l'Insee et l'Ined. Cette dernière, intitulée "Trajectoire et Origines", montre notamment le sentiment de discrimination augmente en France,surtout chez les femmes.





Quelles sont les étapes qui attendent les mères et les enfants de jihadistes rapatriés en France ? La procédure qui encadre le retour de ces ressortissants qui vivaient jusqu'ici dans des camps de prisonniers jihadistes est désormais rodée, explique Violaine Jaussent.



"Passer de 8 élus à 89, ce n'est pas simple". Antoine Compte vous explique comment le RN tente de former ses nouveaux députés pour poursuivre sa dédiabolisation.