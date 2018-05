Un audit révèle des conditions de travail dégradées à Matignon

Six secrétaires affectées dans les services d'Edouard Philippe ont quitté leur poste depuis un an, révèle "L'Express".

Les petites mains de Matignon sont à bout. Depuis un an, six secrétaires qui travaillaient auprès du Premier ministre, Edouard Philippe, ont quitté leur poste, révèle L'Express mercredi 23 mai. Trois d'entre elles ont été remerciées, et trois autres ont démissionné, précise le magazine, qui relaie l'extrait d'un audit alarmiste au sujet des conditions de travail au sein du ministère.

Pour expliquer ces nombreux mouvements, l'hebdomadaire évoque une ambiance de travail "lourde et particulièrement stressante, avec des engueulades". Et prend pour exemple le cas d'une assistante qui a été écartée après avoir décalé tous les rendez-vous du Premier ministre d'une demi-heure, alors que l'instruction lui avait pourtant été communiquée.

"La peur d'être virée à tout moment"

"Le rythme de travail est très soutenu, la charge pèse sur les secrétariats", a reconnu la cheffe de cabinet d'Edouard Philippe, Anne Clerc, interrogée par L'Express. "Le travail en brigades [quatre personnes travaillant en horaires décalés] induit des pertes d'informations et des bugs. Souvent, celles qui commencent quelque chose le matin n'en voient jamais l'aboutissement, qui est réalisé l'après-midi par d'autres. Cela peut être difficile à supporter."

Pour tenter de régler le problème, une société de conseil en entreprise a effectué un audit des services du Premier ministre en début d'année. Les secrétaires interrogées s'y plaignent de travailler "dans le stress avec la peur d'être virée à tout moment" ou encore de ne recevoir "aucune considération de la hiérarchie et aucune marque de confiance".