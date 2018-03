"Ministre, c'est pour l'argent ?", "Vous avez rencontré Rihanna ?", "Vous avez été prof ?" : les questions de collégiens à Jean-Michel Blanquer

Invité par franceinfo à répondre aux questions de plusieurs collégiens mardi 20 mars, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué l'importance de l'éducation aux médias dans les établissements scolaires. "L'école doit vous apprendre à avoir du recul, un sens de l'analyse, un sens critique par rapport à tous les messages que vous recevez chaque jour", a dit le ministre aux collégiens qui l'interrogeaient en direct.

Face au ministre de l'Education, Marie, Sandrine, Gildas et Bobby, élèves du collège Marie-Curie à Paris, ne se sont pas laissés impressionner. Jean-Michel Blanquer a répondu à leurs questions inattendues, y compris sur ses motivations profondes. Gildas lui a ainsi posé une question très directe : "Vous êtes ministre pour l'argent ou pour l'intérêt éducatif ?" Réponse catégorique du ministre : "Ce n'est absolument pas pour l'argent. Ministre, ce n'est pas la fonction la mieux payée dans la société française... Non, c'est l'intérêt que ça représente. C'est un grand honneur."

Marie : "Rihanna est venue à l'Elysée, vous l'avez rencontrée ?"

Marie s'est intéressée au rôle qu'a pu jouer Rihanna dans la politique du gouvernement en matière d'éducation. La star de la chanson était venue en juillet 2017 demander à Emmanuel Macron de financer le Partenariat mondial pour l'éducation, un fonds humanitaire dont elle est l'ambassadrice. "Je ne l'ai pas vue à l'Elysée, mais je l'ai vue à Dakar", a répondu Jean-Michel Blanquer. Dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal, le ministre a en effet assisté à une nouvelle rencontre entre la chanteuse et le président de la République. "Elle a demandé aux pays les plus riches de donner plus d'argent pour développer les écoles dans les pays les plus pauvres", a-t-il poursuivi.

Sandrine : "On a une façon de parler, le verlan, wesh... Qu'est-ce que vous en pensez ?"

Sandrine a expliqué au ministre de l'Education que les jeunes ont leur façon de parler, "en verlan". "On aime bien dire 'wesh, ça va...'" Jean-Michel Blanquer a salué "la créativité" en matière de langage. "C'est bien de jouer avec la langue", a-t-il dit. Il s'est lancé à son tour : "Par exemple, est-ce que tu sais ce que flègue veut dire ? C'est quelqu'un qui est gonflé", a-t-il précisé. "Il ne faut pas que le verlan soit au détriment du savoir parler fondamental", a-t-il cependant rappelé.

Bobby : "Est-ce que vous avez été prof ? Vu que vous êtes ministre, ça pourrait servir"

Bobby a voulu savoir quelle avait été l'expérience de Jean-Michel Blanquer avant de devenir ministre. "Est-ce que vous avez été prof, au collège ou au lycée ? Vu que vous êtes ministre, ça pourrait servir à quelque chose." Jean-Michel Blanquer a rappelé qu'il avait été professeur d'université, avant d'être recteur d'académie, et définit son "métier fondamental" comme étant celui d'enseignant. "Je suis fier de dire que je suis professeur."

Marie : "Quelle est la différence entre l'éducation des parents et celle de l'école ?"

"L'école nous donne une éducation, nos parents aussi. Quelle est la différence entre l'éducation donnée par les parents et l'éducation donnée par l'école", s'est interrogée Marie. "C'est une question qui est posée depuis qu'il y a une école de la République, a répondu Jean-Michel Blanquer. Tous les systèmes éducatifs qui marchent sont des systèmes où il y a une bonne communication entre les parents et l'école. On doit avoir les mêmes valeurs respectées de part et d'autre."

Pour le ministre, cette "coéducation" repose sur le respect. "L'école doit respecter toutes les différences qui existent dans la société et qui se traduisent dans les familles, et les familles doivent respecter le fait que l'école est là pour transmettre ce qui est commun à tout le monde."