Macron : “un plan d’action renforcé” en faveur des hôpitaux

Présent à Épernay (Marne) dans le cadre d‘une visite mémoriale autour de l'anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement cherchait à répondre rapidement aux difficultés rencontrées par les hôpitaux publics : “J’ai demandé au gouvernement de travailler avec vigueur sur un plan d’action renforcé qui seront annoncées mercredi 20 novembre par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres”.

Un plan “beaucoup plus large”

Poursuivant sa réaction, le président a affirmé que “ces décisions redonneront des marges de manœuvres financières, plus de moyens mais pas seulement car c’est un plan beaucoup plus large qui doit répondre à la situation actuelle”. Avant de conclure : “Nous devons investir et assumer d’investir, plus fortement que nous envisagions de le faire initialement”.

Le JT

Les autres sujets du JT