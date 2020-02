Le député Olivier Véran remplace Agnès Buzyn comme ministre des Solidarités et de la Santé, annonce l'Elysée

Le député et médecin est nommé en remplacement d'Agnès Buzyn, qui a présenté sa démission afin de se lancer dans la campagne des municipales à Paris.

Le député et médecin Olivier Véran est nommé ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé l'Elysée dimanche 16 février. Agnès Buzyn a remis sa démission à Edouard Philippe, plus tôt dans la journée, afin de se lancer dans la campagne des municipales à Paris. Elle sera tête de liste de la République en marche dans la capitale, après le retrait de Benjamin Griveaux.

"J'y vais, j'en ai envie. J'y vais pour gagner", a déclaré Agnès Buzyn à l'AFP. Selon les informations recueillies par franceinfo, la ministre de la Santé a été convaincue par le président de la République lui-même de reprendre la tête de la campagne. Un haut responsable du parti présidentiel affirme qu'il s'agit d'une "candidature d'apaisement du débat parisien". Agnès Buzyn a, selon lui, "une capacité de rassemblement et sa démission du gouvernement montre aux Parisiens qu'elle est complètement dédiée à cette campagne, c'est un choix très audacieux, très macronien".

Benjamin Griveaux a annoncé qu'il retirait sa candidature, vendredi 14 février, après la diffusion en ligne de vidéos et d'échanges à caractère sexuel. L'ancien candidat LREM a déposé plainte contre X pour "atteinte à l'intimité de la vie privée". Dans la foulée, Piotr Pavlenski, l'artiste et activiste russe qui revendique la diffusion de ces images, a été interpellé et placé en garde à vue.