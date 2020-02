DIRECT. Retrait de Benjamin Griveaux : les discussions se poursuivent au siège de LREM pour désigner la personne qui le remplacera

Ce qu'il faut savoir

Qui remplacera Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris ? A un mois du premier tour des élections municipales, les discussions reprennent au siège de La République en marche, dimanche 16 février, pour désigner celui ou celle qui reprendra la campagne de la majorité présidentielle dans la capitale. Son ancien candidat s'est retiré vendredi, après la diffusion sur internet de vidéos à caractère sexuel et de conversations personnelles lui étant attribuées. Suivez notre direct.

Un remplaçant lundi. Des réunions ont débuté samedi au siège de LREM, afin d'avoir un nouveau candidat au plus tard lundi pour les élections municipales à Paris. Ces discussions se poursuivent dimanche, mais leur programme détaillé n'est pas encore connu.

Richard Ferrand appelle à "un large rassemblement". Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a appelé dans un entretien au Journal du Dimanche à un rassemblement "le plus large", y compris avec Cédric Villani, derrière la personne qui succédera à Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris.

Une enquête ouverte après une plainte de Benjamin Griveaux. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée", après que l'ancien candidat a déposé plainte samedi après-midi.

Piotr Pavlenski interpellé et placé en garde à vue dans une autre enquête. L'artiste russe affirmant être à l'origine de la diffusion de ces vidéos et conversations privées, Piotr Pavlenski, a été interpellé et placé en garde à vue samedi, dans le cadre d'une enquête sur des violences commises le 31 décembre.