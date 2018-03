Le consentement sexuel devrait être fixé à 15 ans

15 ans, est-ce le bon âge ? "Je le pensais. Mais quand on grandit, on se rend compte que c'est n'importe quoi. On est en pleine adolescence et on croit qu'on est grand, qu'on est responsable", estime une jeune femme.

"Une protection pour les naïves"

Aujourd'hui, la puberté arrive entre l'âge de 9 et 15 ans. Partout dans le monde, les filles deviennent pubères à un âge plus précoce. "À partir de 9 ou 10 ans, une personne sait ce qui est mauvais ou ce qui ne l'est pas. Il serait légitime de mettre plus tôt le consentement sexuel", assure une autre qui évoque l’âge de 10 ans.



Mais puberté ne signifie pas forcément maturité. "La majeure partie des ados auront conscience de ce qu'ils font. 15 ans, c'est bien parce qu'on est assez responsable. Et c'est aussi une protection pour une minorité, pour les personnes naïves", explique un jeune homme.

