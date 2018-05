Diplomatie : des convergences entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ?

Nouveau défi diplomatique pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État est arrivé ce jeudi 24 mai en Russie où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Entre les deux hommes, les relations avaient été glaciales lors de la dernière venue du président russe en France. À la surprise générale, les deux hommes semblent trouver de nouveaux terrains d'entente. Sur place, notre journaliste Jeff Wittenberg précise : "L'ambiance est différente de celle du tête à tête entre les deux hommes à Versailles (Yvelines), l'an dernier. L'atmosphère était cette fois plus chaleureuse, mais on était malgré tout loin des effusions d'il y a quelques semaines en Donald Trump et Emmanuel Macron".

Des convergences inattendues ?

Le dossier épineux de la Syrie a été au coeur de la discussion entre les deux chefs d'État. Notre journaliste précise : "Sur le fond, l'entretien entre les deux hommes qui devait durer une heure a duré deux heures et quart. L'Élysée parle ce soir de convergences entre les deux hommes, sur l'Iran, comme on s'y attendait, mais aussi sur la Syrie. En conférence de presse dans la soirée de ce jeudi 24 mai, les deux hommes feront probablement part de ce qui les rapproche."

