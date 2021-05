Le ministre de l'Intérieur veut apporter son soutien aux forces de l'ordre face à une société "de plus en plus violente".

Sur France Inter, Gérald Darmanin s'explique sur sa présence au rassemblement des policiers mercredi 19 mai après-midi devant l'Assemblée nationale. "Je vais rester les saluer (...) je vais leur dire que nous les aimons", déclare-t-il "avec une présence qui n'est pas baroque, elle est normale".

Le ministre veut apporter son soutien aux policiers et gendarmes, "des gens courageux qui protègent les plus faibles d'entre nous et qui sont particulièrement les victimes d'une société qui est de plus en plus violente".

Sa présence ne signifie pas "une soumission à un pouvoir"

Gérald Darmanin rappele que les forces de l'ordre "sont marquées par le deuil, l'émotion, la colère", après "deux assassinats, d'une personnelle administrative à Rambouillet par un terroriste islamiste et d'un brigadier par un trafiquant de drogue".

"Peut-être qu'ils peuvent demander plus de moyens, ils peuvent effectivement demander, parfois, une autre politique", a expliqué Gérald Darmanin assurant toutefois que sa présence ne signifie pas "une soumission à un pouvoir quelconque".