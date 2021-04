Fonctionnaire de police tuée à Rambouillet : ce que l'on sait de l’attaque au couteau survenue dans un commissariat

Une fonctionnaire de police a été tuée à Rambouillet (Yvelines), vendredi 23 avril, par un homme de 36 ans de nationalité tunisienne, qui a été abattu. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.

Une fonctionnaire de policée tuée au couteau

La fonctionnaire a été tuée au couteau dans le sas d'entrée du commissariat vers 14h20 par un homme qui a prononcé les paroles "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") lors de l'attaque, a indiqué à franceinfo une source proche de l'enquête. La victime était âgée de 49 ans, se prénommait Stéphanie et était mère de deux enfants de 18 et 13 ans. Elle était agente administrative au commissariat de Rambouillet (Yvelines), dans une zone résidentielle de la commune cossue située à une soixantaine kilomètres au sud-ouest de Paris. Fonctionnaire administrative du ministère de l'Intérieur, elle n'était pas policière et n'était donc pas en uniforme au moment de l'attaque, qui a eu lieu dans le sas d'entrée du commissariat.

D'après les premières constatations, elle a été touchée d'au moins un coup de couteau à hauteur du cou par l'assaillant qui serait entré à sa suite dans le sas, a appris France Télévisions de source proche de l'enquête. La fonctionnaire de police a succombé à ses blessures, malgré l'intervention des pompiers.

L'assaillant a été abattu par la police

L'assaillant, de nationalité tunisienne, était âgé de 36 ans. Il était arrivé en France en 2009, et son autorisation de séjour avait été renouvelée en 2020. Il travaillait en tant que chauffeur-livreur, et était inconnu des services de renseignement.



L'homme avait été interpellé plus tôt dans l'après-midi, ont affirmé des sources policières à franceinfo et France Télévisions. Il a succombé à ses blessures, touché par balles après avoir été visé par un policier à deux reprises, d'après une source proche de l'enquête.

Le parquet national antiterroriste saisi

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert "une enquête de flagrance des chefs d''assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste' et 'association de malfaiteurs terroriste'". Elle est confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Par ailleurs, des perquisitions sont en cours dans les Yvelines, notamment au domicile de l'assaillant, ont appris franceinfo et France Télévisions.

Le procureur antiterroriste a expliqué, vendredi après-midi, lors d'un point presse aux abords du commissariat, s'être saisi de l'enquête en raison des modalités de l'attaque et de "la personne de la victime", fonctionnaire de police, "d'éléments de repérage" de la part de l'assaillant avant son attaque, ainsi que des "propos tenus par l'auteur" au moment des faits.

L'exécutif condamne "un geste barbare"

Dans un message posté sur Twitter, Emmanuel Macron a fermement condamné l'attaque. "Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien", a écrit le chef de l'Etat.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

Le Premier ministre, Jean Castex, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a dénoncé sur Twitter un "geste barbare et d'une infinie lâcheté", et a réaffirmé la détermination du gouvernement face à la menace terroriste. "Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte."

Après l'attaque de Rambouillet, Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie, "notamment s'agissant des accueils".