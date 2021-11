Ultradroite : le groupuscule identitaire l'Alvarium dissous en Conseil des ministres

Gérald Darmanin l'avait annoncé sur Twitter le 28 octobre, c'est désormais officiel : l'association identitaire l'Alvarium a été dissoute. La volonté du locataire de la place Beauvau a été en effet validée mercredi 17 novembre en Conseil des ministres par décret, a indiqué en début d'après-midi sur Twitter le ministre de l'Intérieur, confirmant une information de franceinfo.

Ce groupuscule de la mouvance d'ultradroite avait été créé en janvier 2018 à Angers. Il se définit comme un "centre communautaire d'actions sociales et culturelles situé au confluent du catholicisme social et des doctrines nationalistes".

"Prêcheurs de haine"

Alvarium était dans le viseur du gouvernement depuis plusieurs années. En cause notamment, "les propos et les publications de l'Alvarium", qui, selon le décret, "alimente un discours de haine assumé, construit sur un amalgame entre, d'une part, immigration, Français d'origine étrangère et musulmans, et d'autre part, violence et terrorisme, incitant à la discrimination ou à la violence envers des personnes en raison de leur origine ou de leur religion, et contribuant à attiser les antagonismes au sein de la communauté nationale, ainsi que des passages à l'acte violents".

Une décision saluée sur Twitter par le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui avait qualifié les militants de l'Alvarium de "prêcheurs de haine".

La lutte contre la mouvance d'ultradroite se poursuit donc du côté du gouvernement, qui avait déjà dissous plusieurs groupements identitaires comme le Bastion social à Lyon en avril 2019 ou encore Génération Identitaire en février.