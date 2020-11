Loi de "sécurité globale" : pourquoi Gérald Darmanin campe sur une ligne dure

Hugo Capelli, du service politique de France Télévisions, et Léa Chamboncel, fondatrice de la série de podcasts "Place du Palais Bourbon", débattent de la ligne tenue par le ministre de l'Intérieur sur la loi de "sécurité globale" et d'un possible amendement de l'article 24.